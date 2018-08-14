关于 Jurik 平滑有一部分鲜为人知: Jurik 平滑是自适应指标。

它正在使用有时被称为 Jurik Volty (一种行情波动) 的东西进行适应。 这款指标，计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。 参数很简单:

Volatility period.

Price.

此指标没有使用其它参数。

附言: 不要忘记指标不是方向性的。 颜色变化显示出高于或低于平均波动率的时期 - 而不是行情价格的预期方向。