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Индикаторы

VR Atr pro Lite MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
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Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Данный индикатор рассчитывает потенциал хода цены, показывает трейдеру ценовые уровни, на которых цена теряет свою силу или просто ослабла.

Данная информация позволяет определить есть ли смысл торговать, есть ли силы у валюты для движения, а так же помогает определить уровни, в пределах которых есть смысл ставить свои уровни Стоп Лосса и Тейк Профита.

Версия лайт рисует прямоугольники синего цвета. Верхний уровень прямоугольника это верхний уровень силы цены, при достижении этого уровня есть большая вероятность ослабления цены. При покупках Тейк профит лучще ставить ниже верхнего уровня, при продажах Стоп Лосс лучше ставить выше уровня.


Преимущества:

  • Легко устанавливается
  • Легко разобраться в показаниях
  • Простой, подходит для начинающих и опытных трейдеров
  • Работает на любых периодах
  • Работает с любыми финансовыми инструментами (Forex, CFD, BitCoin, Metals, CryptoCurrency)
  • Нет лишних отвлекающих элементов - индикатор точно выполняет свою суть, показывает потенциальные цены движения цены

Это облегченная, по большей части демонстрационная, версия индикатора VR Atr Pro расположенного в Маркете

Candle shadows v1 Candle shadows v1

Анализ размера свечи и тени свечи. В OnTradeTransaction отлавливаем открытие (DEAL_ENTRY_IN) и закрытие позиций (DEAL_ENTRY_OUT), а также закрытие по Stop loss (DEAL_REASON_SL).

Area MACD Area MACD

Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.

Alexav D1 Profit GBPUSD Alexav D1 Profit GBPUSD

Советник выставляет по четыре позиции с разными уровнями Тейк профит. При срабатывании одного Тейк профита, остальные позиции переносятся в безубыток.

CCFp (Complex Common Frames percent) CCFp (Complex Common Frames percent)

Кластерный индикатор по статье https://www.mql5.com/ru/articles/1464