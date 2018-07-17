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CCFp (复杂通用框架百分比) - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Simeon Semenych。
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
基于 FOREX 中集群指标的实际应用 一文的集群指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21212
BykovTrend_V2
BykovTrend 指标以烛条形式呈现。Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma
在一个 EA 内使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统。
Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit
在一个 EA 内使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统。Exp_BykovTrend_ColorX2MA
在一个 EA 内使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统。