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CCFp (复杂通用框架百分比) - MetaTrader 5脚本

SemSemFx | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路提供者Simeon Semenych

MQL5 代码开发者barabashkakvn

基于 FOREX 中集群指标的实际应用 一文的集群指标。

CCFp 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21212

BykovTrend_V2 BykovTrend_V2

BykovTrend 指标以烛条形式呈现。

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma

在一个 EA 内使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统。

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit

在一个 EA 内使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统。

Exp_BykovTrend_ColorX2MA Exp_BykovTrend_ColorX2MA

在一个 EA 内使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统。