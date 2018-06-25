Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.

Можно использовать любой тип скользящей средней из 4 основных (SMA, EMA, SMMA и LWMA).

По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.