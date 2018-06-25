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CCI Squeeze Multi Timeframe - индикатор для MetaTrader 5
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Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.
Можно использовать любой тип скользящей средней из 4 основных (SMA, EMA, SMMA и LWMA).
По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).
Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":
- следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
- второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
- третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.
Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21206
Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.Step Chart Separate
По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отражает значения в отдельном окне (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).
Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.DMI_Difference
Индикатор разницы между +DI и -DI индикатора ADX.