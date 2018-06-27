CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR Value Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Hossein Nouri
Hossein Nouri

Hossein Nouri

I'm a software engineer since 2006.
if you're looking for someone to support you even after the job is done then I'm your guy :)
Customer services I offer:
- Source code providing
- Clean coding (self explanatory)
- Reliable programming
- Quick turnaround
8 кодов 5 тем 81 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5163
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21175

CCI Squeeze Multi Timeframe CCI Squeeze Multi Timeframe

По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).

CCI Squeeze CCI Squeeze

Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.

DMI_Difference DMI_Difference

Индикатор разницы между +DI и -DI индикатора ADX.

BuffAverage BuffAverage

Скользящая средняя Бафа Дормейера, взвешенная по объему.