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ATR Value Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21175
CCI Squeeze Multi Timeframe
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