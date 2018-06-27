По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).

Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.