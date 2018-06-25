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Step Chart Separate - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".
По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отображает значения в отдельном окне (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21201
По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отображает значения в отдельном окне в виде гистограммы (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).Step Chart
Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".
Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.CCI Squeeze Multi Timeframe
По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).