Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".

По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отображает значения в отдельном окне (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).