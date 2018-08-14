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结合两个众所周知的指标 (CC I和移动平均线) 来评估当前行情趋势的方向强度。
可用的平均值是基本的 4 种类型 (SMA，EMA，SMMA 和 LWMA)。
与 CCI 挤压 指标相比，此版本是独立的多时间帧版本 (其工作不需要其它指标)。
支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，它有 3 个"特殊" 时间帧:
- 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
- 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
- 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。
如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21206
CCI 挤压
结合两个众所周知的指标 (CC I和移动平均线) 来评估当前行情趋势的方向强度。步幅图表直方图
与步幅图表指标相比，此版本在单独的窗口中显示直方图 (作为一种帮助，以更简单的方式查看趋势变化)。
Jurik Volty
Jurik Volty 指标计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。Jurik Volty 多时间帧
Jurik Volty 多时间帧指标计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。