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Индикаторы

CCI Squeeze - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2120
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.

Можно использовать любой тип скользящей средней из 4 основных (SMA, EMA, SMMA и LWMA).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21205

Step Chart Separate Step Chart Separate

По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отражает значения в отдельном окне (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).

Step Chart Histogram Step Chart Histogram

По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отображает значения в отдельном окне в виде гистограммы (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).

CCI Squeeze Multi Timeframe CCI Squeeze Multi Timeframe

По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).

ATR Value Indicator ATR Value Indicator

Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.