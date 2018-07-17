Alexav D1 Profit GBPUSD

在每根柱线上按照指标设置中定义的周期，基于 Bear_Bulls_Power_Candle 指标计算合成日本烛台。

两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。