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EA

Alexav D1 Profit GBPUSD - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者barabashkakvn

它会开四笔不同止盈价位的持仓。 只要其中一笔由触发平仓，其它持仓将被移动到盈亏平衡。 持仓会一直保持到由止盈平仓。

输入

  • Lots - 开仓交易量
  • Moving Average: averaging period - 指标 "Moving Average": 均化周期
  • RSI: averaging period - 指标 "RSI": 均化周期
  • ATR: averaging period - 指标 "ATR": 均化周期
  • Coefficient SL - 止损计算系数 (系数乘以 "ATR" 指标的值)
  • Coefficient TP - 止盈计算系数 (系数乘以 "ATR" 指标的值)

//--- RSI 级别

  • RSIUpperLimit - 开多仓条件，从 "RSIUpperLevel" 至 "RSIUpperLimit" 间隔内, "RSIUpperLevel" 必须高于 "RSIUpperLimit"
  • RSIUpperLevel - 开多仓条件，从 "RSIUpperLevel" 至 "RSIUpperLimit" 间隔内, "RSIUpperLevel" 必须高于 "RSIUpperLimit"
  • RSILowerLevel - 开空头仓条件，从 "RSIUpperLimit" 至 "RSILowerLevel" 间隔内, "RSILowerLevel" 必须高于 "RSILowerLimit"
  • RSILowerLimit - 开空头仓条件，从 "RSIUpperLimit" 至 "RSILowerLevel" 间隔内, "RSILowerLevel" 必须高于 "RSILowerLimit"

//--- MACD

  • period for Fast average calculation - 快速均线周期
  • period for Slow average calculation - 慢速均线周期
  • period for their difference averaging - 快慢均线差值周期
  • MacdDiffBuy - 开多头仓时，第 2 根柱线和第 1 根柱线 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1) 之间的最小差值
  • MacdDiffSell - 开空头仓时，第 2 根柱线和第 1 根柱线 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1) 之间的最小差值

//---

  • magic number - 独有 EA 标识符

GBPUSD,H1:

Alexav D1 Profit GBPUSD

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21196

Bear_Bulls_Power_Period_Candle Bear_Bulls_Power_Period_Candle

在每根柱线上按照指标设置中定义的周期，基于 Bear_Bulls_Power_Candle 指标计算合成日本烛台。

Exp_NRTR_Duplex Exp_NRTR_Duplex

两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma

在一个 EA 内使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统。

BykovTrend_V2 BykovTrend_V2

BykovTrend 指标以烛条形式呈现。