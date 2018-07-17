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Alexav D1 Profit GBPUSD - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1776
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
它会开四笔不同止盈价位的持仓。 只要其中一笔由触发平仓，其它持仓将被移动到盈亏平衡。 持仓会一直保持到由止盈平仓。
输入
- Lots - 开仓交易量
- Moving Average: averaging period - 指标 "Moving Average": 均化周期
- RSI: averaging period - 指标 "RSI": 均化周期
- ATR: averaging period - 指标 "ATR": 均化周期
- Coefficient SL - 止损计算系数 (系数乘以 "ATR" 指标的值)
- Coefficient TP - 止盈计算系数 (系数乘以 "ATR" 指标的值)
//--- RSI 级别
- RSIUpperLimit - 开多仓条件，从 "RSIUpperLevel" 至 "RSIUpperLimit" 间隔内, "RSIUpperLevel" 必须高于 "RSIUpperLimit"
- RSIUpperLevel - 开多仓条件，从 "RSIUpperLevel" 至 "RSIUpperLimit" 间隔内, "RSIUpperLevel" 必须高于 "RSIUpperLimit"
- RSILowerLevel - 开空头仓条件，从 "RSIUpperLimit" 至 "RSILowerLevel" 间隔内, "RSILowerLevel" 必须高于 "RSILowerLimit"
- RSILowerLimit - 开空头仓条件，从 "RSIUpperLimit" 至 "RSILowerLevel" 间隔内, "RSILowerLevel" 必须高于 "RSILowerLimit"
//--- MACD
- period for Fast average calculation - 快速均线周期
- period for Slow average calculation - 慢速均线周期
- period for their difference averaging - 快慢均线差值周期
- MacdDiffBuy - 开多头仓时，第 2 根柱线和第 1 根柱线 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1) 之间的最小差值
- MacdDiffSell - 开空头仓时，第 2 根柱线和第 1 根柱线 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1) 之间的最小差值
//---
- magic number - 独有 EA 标识符
GBPUSD,H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21196
Bear_Bulls_Power_Period_Candle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期，基于 Bear_Bulls_Power_Candle 指标计算合成日本烛台。Exp_NRTR_Duplex
两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。
Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma
在一个 EA 内使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统。BykovTrend_V2
BykovTrend 指标以烛条形式呈现。