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Bear_Bulls_Power_Period_Candle - MetaTrader 5脚本
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在每根柱线上按照指标设置中定义的周期，基于 Bear_Bulls_Power_Candle 指标计算合成日本烛台。
增长的烛条以绿色构建，而下跌的烛条则是用红色的。 增长的烛条，若与之前的烛条相比，其收盘价增幅越高则越亮。 若收盘价跌幅越大则越暗淡。 下跌的烛条，若收盘价跌幅越大则红色越亮，而涨幅越高则红色越暗淡。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。
图例 1. Bear_Bulls_Power_Period_Candle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21195
Exp_NRTR_Duplex
两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。XPeriodCandleSystem
XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。
Alexav D1 Profit GBPUSD
智能交易系统每次放置四笔不同止盈价位的仓位。 只要其中一笔触发止盈，其它持仓将被移动到盈亏平衡。Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma
在一个 EA 内使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统。