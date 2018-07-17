在每根柱线上按照指标设置中定义的周期，基于 Bear_Bulls_Power_Candle 指标计算合成日本烛台。

增长的烛条以绿色构建，而下跌的烛条则是用红色的。 增长的烛条，若与之前的烛条相比，其收盘价增幅越高则越亮。 若收盘价跌幅越大则越暗淡。 下跌的烛条，若收盘价跌幅越大则红色越亮，而涨幅越高则红色越暗淡。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. Bear_Bulls_Power_Period_Candle