Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.

Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.