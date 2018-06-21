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Индикаторы

ZPF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Fast MA period - период расчета быстрой МА;
  • Fast MA method - метод расчета быстрой МА;
  • Slow MA period - период расчета медленной МА;
  • Slow MA method - метод расчета медленной МА;
  • Volume smoothing period - период сглаживания данных объема;
  • Volume smoothing method - метод сглаживания данных объема.

Расчет:

ZPF = Vol * (FastMA - SlowMA) / 2

где:

Vol = MA(Volume, Volume smoothing period, Volume smoothing method)
FastMA = MA(Close, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA= MA(Close, Slow MA period, Slow MA method)

Если линия +ZP Force имеет положительные значения, то на рынке преобладают бычьи настроения, если отрицательные - медвежьи.

Для линии -ZP Force - зеркально: если ее значения положительны, то на рынке медвежьи настроения, отрицательны - бычьи.

Repulse Multi Timeframe Repulse Multi Timeframe

Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.

Log Sigmoidal Normalized Jurik MA Log Sigmoidal Normalized Jurik MA

Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.

XMA XMA

Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.

WAAB WAAB

Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.