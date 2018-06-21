Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZPF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2114
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Fast MA period - период расчета быстрой МА;
- Fast MA method - метод расчета быстрой МА;
- Slow MA period - период расчета медленной МА;
- Slow MA method - метод расчета медленной МА;
- Volume smoothing period - период сглаживания данных объема;
- Volume smoothing method - метод сглаживания данных объема.
Расчет:
где:
FastMA = MA(Close, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA= MA(Close, Slow MA period, Slow MA method)
Если линия +ZP Force имеет положительные значения, то на рынке преобладают бычьи настроения, если отрицательные - медвежьи.
Для линии -ZP Force - зеркально: если ее значения положительны, то на рынке медвежьи настроения, отрицательны - бычьи.
Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.Log Sigmoidal Normalized Jurik MA
Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.
Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.WAAB
Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.