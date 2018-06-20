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Индикаторы

Log Sigmoidal Normalized Jurik MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1483
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.  Такой способ расчета может помочь в определении достигнутых экстремумов (верхних или нижних).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21133

Repulse Repulse

Индикатор Repulse измеряет и отражает давление "быков" или "медведей", связанное с каждой свечой, в виде кривой.

Log Sigmoidal Normalized T3 Log Sigmoidal Normalized T3

Индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.

Repulse Multi Timeframe Repulse Multi Timeframe

Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.

ZPF ZPF

ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.