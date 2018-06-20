Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1. Такой способ расчета может помочь в определении достигнутых экстремумов (верхних или нижних).

