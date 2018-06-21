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XMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.
Изменяет значение скользящей от бара к бару только в том случае, если новое значение выше прошлого на размер шага (в пунктах).
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Price X step - шаг цены в пунктах;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Если Abs(MA-PrevMA) >= Price X step:
Иначе:
где:
Рис.1 Price X step = 20
Рис.2 Price X step = 60
ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.Repulse Multi Timeframe
Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.
Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.VFO
Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.