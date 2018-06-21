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Индикаторы

XMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1584
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(8)
Опубликован:
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Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.

Изменяет значение скользящей от бара к бару только в том случае, если новое значение выше прошлого на размер шага (в пунктах).

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Price X step - шаг цены в пунктах;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Если Abs(MA-PrevMA) >= Price X step:

XMA = MA

Иначе:

XMA = PrevXMA

где:

MA - MA(Applied price, Period, Method)

Рис.1 Price X step = 20

Рис.1 Price X step = 20

Рис.2 Price X step = 60

Рис.2 Price X step = 60

ZPF ZPF

ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.

Repulse Multi Timeframe Repulse Multi Timeframe

Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.

WAAB WAAB

Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.

VFO VFO

Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.