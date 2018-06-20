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Индикаторы

Repulse Multi Timeframe - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.

Это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для его работы требуется индикатор Repulse).

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21134

Log Sigmoidal Normalized Jurik MA Log Sigmoidal Normalized Jurik MA

Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.

Repulse Repulse

Индикатор Repulse измеряет и отражает давление "быков" или "медведей", связанное с каждой свечой, в виде кривой.

ZPF ZPF

ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.

XMA XMA

Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.