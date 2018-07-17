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ZPF (零点推力) - 零点推力指标。 它显示出市场气氛。
它有六个可配置的参数:
- Fast MA period - 快速移动平均计算周期;
- Fast MA method - 快速移动平均计算方法;
- Slow MA period - 慢速移动平均计算周期;
- Slow MA method - 慢速移动平均计算方法;
- Volume smoothing period - 交易量数据平滑周期;
- Volume smoothing method - 交易量数据平滑方法。
计算:
ZPF = Vol * (FastMA - SlowMA) / 2
其中:
Vol = MA(Volume, Volume smoothing period, Volume smoothing method) FastMA = MA(Close, Fast MA period, Fast MA method) SlowMA= MA(Close, Slow MA period, Slow MA method)
如果 +ZP Force 指示线为正值，则意味着看涨气氛在市场上占主导地位。 如果数值为负，则看跌。
对于 -ZP Force 指示线则与之相反: 正数值意味着看跌气氛在市场上占主导地位。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21172
XMA
XMA (数字自适应移动平均线) 指标是一条数字自适应移动平均线 XMA。 它使用数字滤波器计算移动平均值。WAAB
WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) 指标旨在判定当前趋势的方向和强度。 为此目的，使用来自两个指标的信号组合: Advanced_ADX 和布林带。
Bear_Bulls_Power_Candle
基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。XPeriodCandleSystem
XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。