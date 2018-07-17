ZPF (零点推力) - 零点推力指标。 它显示出市场气氛。

它有六个可配置的参数:

如果 +ZP Force 指示线为正值，则意味着看涨气氛在市场上占主导地位。 如果数值为负，则看跌。

对于 -ZP Force 指示线则与之相反: 正数值意味着看跌气氛在市场上占主导地位。