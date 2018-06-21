Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WAAB - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1715
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.
Индикатор выполнен в виде гистограммы, столбцы которой имеют зеленый цвет в те периоды, когда происходит рост цен. Красный цвет соответствует падению, и чем больше столбцы гистограммы (любого цвета), тем сильнее тренд.
Имеет три настраиваемых параметра:
- ADX Period - период расчета ADX;
- BB Period - период расчета Bollinger Bands;
- BB Applied price - цена расчета Bollinger Bands.
Расчет:
где:
- TL, BL - верхняя и нижняя полосы индикатора Bollinger Bands
- DIP, DIM - +DI и -DI индикатора ADX
- Если DIP > DIM: цвет гистограммы зеленый.
- Если DIP < DIM: цвет гистограммы красный.
Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.ZPF
ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.
Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.UDP
Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.