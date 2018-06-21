Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.

Индикатор выполнен в виде гистограммы, столбцы которой имеют зеленый цвет в те периоды, когда происходит рост цен. Красный цвет соответствует падению, и чем больше столбцы гистограммы (любого цвета), тем сильнее тренд.

Имеет три настраиваемых параметра:

ADX Period - период расчета ADX;

- период расчета ADX; BB Period - период расчета Bollinger Bands;

- период расчета Bollinger Bands; BB Applied price - цена расчета Bollinger Bands.