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Индикаторы

WAAB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1715
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Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.

Индикатор выполнен в виде гистограммы, столбцы которой имеют зеленый цвет в те периоды, когда происходит рост цен. Красный цвет соответствует падению, и чем больше столбцы гистограммы (любого цвета), тем сильнее тренд.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ADX Period - период расчета ADX;
  • BB Period - период расчета Bollinger Bands;
  • BB Applied price - цена расчета Bollinger Bands.

Расчет:

WAAB = (TL-BL) * ADX

где:

  • TL, BL - верхняя и нижняя полосы индикатора Bollinger Bands
  • DIP, DIM - +DI и -DI индикатора ADX
  • Если DIP > DIM: цвет гистограммы зеленый.
  • Если DIP < DIM: цвет гистограммы красный.

XMA XMA

Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.

ZPF ZPF

ZPF (Zero Point Force) - индикатор силы нулевой точки. Отображает настроение на рынке.

VFO VFO

Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.

UDP UDP

Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.