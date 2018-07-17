XMA (数字自适应移动平均线) 指标是一条数字自适应移动平均线 XMA。 它使用数字滤波器计算移动平均值。

如果新值高于前一个的步幅 (以点数为单位)，它仅从柱线到主线改变均线数值。

它有四个可配置的参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Price X step - 价格步幅的点数;

- 价格步幅的点数; Method - 计算方法;

- 计算方法; Applied price - 计算所用价格类型。

计算: 如果 Abs(MA-PrevMA) >= Price X step: XMA = MA 否则: XMA = PrevXMA 其中: MA - MA(Applied price, Period, Method)

图例1 Price X step = 20

图例2 Price X step = 60