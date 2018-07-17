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XMA (数字自适应移动平均线) 指标是一条数字自适应移动平均线 XMA。 它使用数字滤波器计算移动平均值。
如果新值高于前一个的步幅 (以点数为单位)，它仅从柱线到主线改变均线数值。
它有四个可配置的参数:
- Period - 计算周期;
- Price X step - 价格步幅的点数;
- Method - 计算方法;
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
如果 Abs(MA-PrevMA) >= Price X step:
XMA = MA
否则:
XMA = PrevXMA
其中:
MA - MA(Applied price, Period, Method)
图例1 Price X step = 20
图例2 Price X step = 60
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21171
WAAB
WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) 指标旨在判定当前趋势的方向和强度。 为此目的，使用来自两个指标的信号组合: Advanced_ADX 和布林带。VFO
VFO (交易量流向振荡器) 的数值大于零为看涨且表示吸筹，而低于零的数值表示派发。 价格和指标值之间的差值可表示趋势即将发生变化。
ZPF
ZPF (零点推力) - 零点推力指标。 它显示出市场气氛。Bear_Bulls_Power_Candle
基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。