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VFO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VFO (Volume Flow Oscillator) основан на стандартном индикаторе OBV (On Balance Volume). Был описан в июньском выпуске 2004 года журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Значения индикатора выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении.
Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Dev Coefficient - коэффициент стандартного отклонения;
- Vol Coefficient - коэффициент влияния вчерашнего объема;
- Smoothing period - период сглаживания.
Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.XMA
Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.