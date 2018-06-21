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Индикаторы

VFO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2017
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор VFO (Volume Flow Oscillator) основан на стандартном индикаторе OBV (On Balance Volume). Был описан в июньском выпуске 2004 года журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

Значения индикатора выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении.

Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Dev Coefficient - коэффициент стандартного отклонения;
  • Vol Coefficient - коэффициент влияния вчерашнего объема;
  • Smoothing period - период сглаживания.

WAAB WAAB

Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.

XMA XMA

Индикатор XMA (Digital adaptive Moving Average) - цифровая адаптивная скользящая средняя XMA. Вычисляет скользящую среднюю с помощью цифрового фильтра.

UDP UDP

Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.

SS SS

Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.