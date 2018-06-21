Индикатор VFO (Volume Flow Oscillator) основан на стандартном индикаторе OBV (On Balance Volume). Был описан в июньском выпуске 2004 года журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

Значения индикатора выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении.

Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра: