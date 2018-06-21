Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.

Имеет сорок настраиваемых параметров (по пять идентичных параметров для каждого из восьми стохастиков):

Stoch N %K period - период %K стохастика N;

- период %K стохастика N; Stoch N %D period - период %D стохастика N;

- период %D стохастика N; Stoch N slowing - замедление стохастика N;

- замедление стохастика N; Stoch N Method - метод расчета стохастика N;

- метод расчета стохастика N; Stoch N Price field - цены расчета стохастика N.