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Индикаторы

SS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1685
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.

Имеет сорок настраиваемых параметров (по пять идентичных параметров для каждого из восьми стохастиков):

  • Stoch N %K period - период %K стохастика N;
  • Stoch N %D period - период %D стохастика N;
  • Stoch N slowing - замедление стохастика N;
  • Stoch N Method - метод расчета стохастика N;
  • Stoch N Price field - цены расчета стохастика N.

Расчет:

SS = (STO1 - STO2) + (STO3 - STO4) + (STO5 - STO6) + (STO7 - STO8)

UDP UDP

Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.

VFO VFO

Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.

RMI RMI

Индикатор RMI (Running Median Indicator) - скользящая средняя с алгоритмом фильтрации "Running Median".

PVO PVO

Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.