Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SS - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1685
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.
Имеет сорок настраиваемых параметров (по пять идентичных параметров для каждого из восьми стохастиков):
- Stoch N %K period - период %K стохастика N;
- Stoch N %D period - период %D стохастика N;
- Stoch N slowing - замедление стохастика N;
- Stoch N Method - метод расчета стохастика N;
- Stoch N Price field - цены расчета стохастика N.
Расчет:
SS = (STO1 - STO2) + (STO3 - STO4) + (STO5 - STO6) + (STO7 - STO8)
UDP
Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.VFO
Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.