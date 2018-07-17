PVO (百分比交易量振荡器) 指标表示交易量的动量。 它根据交易量计算两条移动平均线之间差值的百分比。

RMI (运行中位数指标) 指标是具有 "运行中位数" 过滤算法的移动平均线。

UDP (向上/向下百分比) 指标按所选时间段内的百分比显示烛条的方向，即向上/向下。

VFO (交易量流向振荡器) 的数值大于零为看涨且表示吸筹，而低于零的数值表示派发。 价格和指标值之间的差值可表示趋势即将发生变化。