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指标

SS - MetaTrader 5脚本

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SS (随机堆栈) 指标代表 8 个一组具有不同参数的随机振荡器指标，统一到单个计算过程中。

它有四十个可配置参数，八个随机振荡器指标中的每一个都有五个相同的参数:

  • Stoch N %K period - 随机振荡器 N 的 %K 线周期 N;
  • Stoch N %D period - 随机振荡器 N 的 %D 线周期 N;
  • Stoch N slowing - 慢速随机振荡器 N;
  • Stoch N Method - 随机振荡器 N 的计算方法;
  • Stoch N Price field - 随机振荡器 N 的计算价格类型。

计算:

SS = (STO1 - STO2) + (STO3 - STO4) + (STO5 - STO6) + (STO7 - STO8)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21167

RMI RMI

RMI (运行中位数指标) 指标是具有 "运行中位数" 过滤算法的移动平均线。

PVO PVO

PVO (百分比交易量振荡器) 指标表示交易量的动量。 它根据交易量计算两条移动平均线之间差值的百分比。

UDP UDP

UDP (向上/向下百分比) 指标按所选时间段内的百分比显示烛条的方向，即向上/向下。

VFO VFO

VFO (交易量流向振荡器) 的数值大于零为看涨且表示吸筹，而低于零的数值表示派发。 价格和指标值之间的差值可表示趋势即将发生变化。