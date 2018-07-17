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SS (随机堆栈) 指标代表 8 个一组具有不同参数的随机振荡器指标，统一到单个计算过程中。
它有四十个可配置参数，八个随机振荡器指标中的每一个都有五个相同的参数:
- Stoch N %K period - 随机振荡器 N 的 %K 线周期 N;
- Stoch N %D period - 随机振荡器 N 的 %D 线周期 N;
- Stoch N slowing - 慢速随机振荡器 N;
- Stoch N Method - 随机振荡器 N 的计算方法;
- Stoch N Price field - 随机振荡器 N 的计算价格类型。
计算:
SS = (STO1 - STO2) + (STO3 - STO4) + (STO5 - STO6) + (STO7 - STO8)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21167