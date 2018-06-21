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Индикаторы

PVO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(10)
Опубликован:
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Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • Show histogram - отображать гистограмму (Yes/No);
  • Show PVO - отображать линию PVO (Yes/No);
  • Show Signal - отображать сигнальную линию (Yes/No);
  • Fast MA period - период расчета быстрой МА;
  • Fast MA method - метод расчета быстрой МА;
  • Slow MA period - период расчета медленной МА;
  • Slow MA method - метод расчета медленной МА;
  • Signal period - период расчета сигнальной линии;
  • Signal method - метод расчета сигнальной линии;
  • Calculation mode - режим расчета:
    • Absolute - в абсолютных значениях;
    • Relative - в относительных единицах.

Расчет:

Signal = MA(PVO, Signal period, Signal method)
Histogram = PVO - Signal

Режим расчета Absolute:

PVO = ShortMA - LongMA

Режим расчета Relative:

PVO = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

где:

FastMA = MA(Volume, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA = MA(Volume, Slow MA period, Slow MA method)

Volume - тиковый объем

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