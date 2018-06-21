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PVO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- Show histogram - отображать гистограмму (Yes/No);
- Show PVO - отображать линию PVO (Yes/No);
- Show Signal - отображать сигнальную линию (Yes/No);
- Fast MA period - период расчета быстрой МА;
- Fast MA method - метод расчета быстрой МА;
- Slow MA period - период расчета медленной МА;
- Slow MA method - метод расчета медленной МА;
- Signal period - период расчета сигнальной линии;
- Signal method - метод расчета сигнальной линии;
- Calculation mode - режим расчета:
- Absolute - в абсолютных значениях;
- Relative - в относительных единицах.
Расчет:
Histogram = PVO - Signal
Режим расчета Absolute:
Режим расчета Relative:
где:
SlowMA = MA(Volume, Slow MA period, Slow MA method)
Volume - тиковый объем
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