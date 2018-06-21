Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.

Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.

Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.