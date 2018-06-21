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UDP - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
UP = SMA(UpF, Period)
DN = SMA(DnF, Period)
DN = SMA(DnF, Period)
где:
Если Price > PrevPrice:
UpF = 1
иначе:
UpF = 0
Если Price < PrevPrice:
DnF = 1
иначе:
DnF = 0
VFO
Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.WAAB
Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.