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Индикаторы

UDP - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1656
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

UP = SMA(UpF, Period)
DN = SMA(DnF, Period)

где:

Если Price > PrevPrice:

UpF = 1

иначе:

UpF = 0

Если Price < PrevPrice:

DnF = 1

иначе:

DnF = 0

VFO VFO

Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.

WAAB WAAB

Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.

SS SS

Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.

RMI RMI

Индикатор RMI (Running Median Indicator) - скользящая средняя с алгоритмом фильтрации "Running Median".