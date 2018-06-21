Значения индикатора VFO (Volume Flow Oscillator) выше нуля обозначают бычью тенденцию и говорят о накоплении, значения ниже нуля - о распределении. Дивергенции цены и значений индикатора могут говорить о скорой смене тенденции.

Индикатор WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) предназначен для определения направления и силы текущего тренда. Для этого используется комбинация сигналов двух индикаторов: Advanced_ADX и полос Боллинджера.