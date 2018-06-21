Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.

Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.

Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.

Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.