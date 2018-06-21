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Индикаторы

RMI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1572
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор RMI (Running Median Indicator) - скользящая средняя с алгоритмом фильтрации "Running Median".

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

RMI = VAR(Index)

где:

  • VAR - значения цен Applied price в порядке возрастания в диапазоне Period.
Index = floor(Length/2.0+0.5)

Если round(Period/2) * 2 = Period:

Length = Period + 1

Иначе:

Length = Period

SS SS

Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.

UDP UDP

Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.

PVO PVO

Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.

MPO MPO

Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.