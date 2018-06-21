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RMI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RMI (Running Median Indicator) - скользящая средняя с алгоритмом фильтрации "Running Median".
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
где:
- VAR - значения цен Applied price в порядке возрастания в диапазоне Period.
Если round(Period/2) * 2 = Period:
Иначе:
Индикатор SS (Stochastic Stack) представляет собой набор из восьми индикаторов Stochastic с различными параметрами, объединенных в один общий расчет.UDP
Индикатор UDP (Up/Down Percentage) отображает направление свечей вверх/вниз в процентном отношении за выбранный период.
Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.MPO
Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.