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Индикаторы

LeManStop - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1660
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Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • Coefficient - коэффициент отклонения линии стопа от цены;
  • Fast MA period - период расчета быстрой скользящей средней;
  • Fast MA method - метод расчета быстрой скользящей средней;
  • Slow MA period - период расчета медленной скользящей средней;
  • Slow MA method - метод расчета медленной скользящей средней.

Расчет:

Если dMA > 0:

LeMan Stop = PrevOpen - Coeff * SMA(HO, Period)

Если dMA < 0:

LeMan Stop = PrevOpen + Coeff * SMA(OL, Period)

где:

HO = High - Open
OL = Open - Low
dMA = FastMA - SlowMA
FastMA - MA(Close, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA - MA(Close, Slow MA period, Slow MA method)

MPO MPO

Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.

PVO PVO

Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.

GB GB

Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.

DMX DMX

Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.