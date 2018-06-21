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LeManStop - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- Coefficient - коэффициент отклонения линии стопа от цены;
- Fast MA period - период расчета быстрой скользящей средней;
- Fast MA method - метод расчета быстрой скользящей средней;
- Slow MA period - период расчета медленной скользящей средней;
- Slow MA method - метод расчета медленной скользящей средней.
Расчет:
Если dMA > 0:
Если dMA < 0:
где:
OL = Open - Low
dMA = FastMA - SlowMA
FastMA - MA(Close, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA - MA(Close, Slow MA period, Slow MA method)
Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.PVO
Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.
Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.DMX
Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.