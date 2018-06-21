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Индикаторы

MPO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета линии цены;
  • Smoothing period - период расчета сигнальной линии;
  • Smoothing method - период сглаживания сигнальной линии.

Расчет:

MidPoint = 100.0 * (2.0 * Close - Max-Min) / (Max-Min)
Signal = MA(MidPoint,Smoothing period, Smoothing method)

где:

  • Min, Max - максимальное и минимальное значения цены в диапазоне Period.

PVO PVO

Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.

RMI RMI

Индикатор RMI (Running Median Indicator) - скользящая средняя с алгоритмом фильтрации "Running Median".

LeManStop LeManStop

Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.

GB GB

Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.