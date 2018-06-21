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MPO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета линии цены;
- Smoothing period - период расчета сигнальной линии;
- Smoothing method - период сглаживания сигнальной линии.
Расчет:
Signal = MA(MidPoint,Smoothing period, Smoothing method)
где:
- Min, Max - максимальное и минимальное значения цены в диапазоне Period.
Индикатор PVO (Percentage Volume Oscillator) представляет собой моментум для объема. Вычисляет разницу в процентах от большей МА между двумя скользящими средними, построенными на объемах.RMI
Индикатор RMI (Running Median Indicator) - скользящая средняя с алгоритмом фильтрации "Running Median".
Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.GB
Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.