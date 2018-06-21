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DMX - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- DMX Period - период расчета;
- Signal period - период сигнальной линии;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Signal = MA(DMX, Signal period, Method)
где:
- P - (+DI) линия индикатора ADX;
- M - (-DI) линия индикатора ADX.
Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.LeManStop
Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.
Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.ASO
Индикатор ASO (Average Sentiment Oscillator) отображает общий настрой рынка.