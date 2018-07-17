趋势跟踪指标 LeManStop 是 LeMan 系统的代表，并在图表中显示现有持仓的止损价位。 它为多头和空头持仓绘制两条止损线，以不同颜色显示。

它有六个可配置的参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Coefficient - 止损线系数，自价格的偏差;

- 止损线系数，自价格的偏差; Fast MA period - 快速移动平均计算周期;

- 快速移动平均计算周期; Fast MA method - 快速移动平均计算方法;

- 快速移动平均计算方法; Slow MA period - 慢速移动平均计算周期;

- 慢速移动平均计算周期; Slow MA method - 慢速移动平均计算方法。