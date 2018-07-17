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趋势跟踪指标 LeManStop 是 LeMan 系统的代表，并在图表中显示现有持仓的止损价位。 它为多头和空头持仓绘制两条止损线，以不同颜色显示。
它有六个可配置的参数:
- Period - 计算周期;
- Coefficient - 止损线系数，自价格的偏差;
- Fast MA period - 快速移动平均计算周期;
- Fast MA method - 快速移动平均计算方法;
- Slow MA period - 慢速移动平均计算周期;
- Slow MA method - 慢速移动平均计算方法。
计算:
如果 dMA > 0:
LeMan Stop = PrevOpen - Coeff * SMA(HO, Period)
如果 dMA < 0:
LeMan Stop = PrevOpen + Coeff * SMA(OL, Period)
其中:
HO = High - Open OL = Open - Low dMA = FastMA - SlowMA FastMA - MA(Close, Fast MA period, Fast MA method) SlowMA - MA(Close, Slow MA period, Slow MA method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21163