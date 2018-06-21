Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.

Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.