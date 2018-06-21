CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

GB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1563
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • Deviation period - период расчета отклонений;
  • First multiplier - множитель для первого уровня отклонений;
  • Second multiplier - множитель для второго уровня отклонений;
  • Applied price - цена расчета.

LeManStop LeManStop

Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.

MPO MPO

Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.

DMX DMX

Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.

CA CA

Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.