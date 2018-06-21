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GB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- Deviation period - период расчета отклонений;
- First multiplier - множитель для первого уровня отклонений;
- Second multiplier - множитель для второго уровня отклонений;
- Applied price - цена расчета.
Трендовый индикатор LeManStop является одним из представителей системы LeMan, отображает на графике уровни стоп лосс для имеющихся позиций. Рисует две линии уровня стоп лосс для Long- и Short-позиций, отображаемые разными цветами.MPO
Индикатор MPO (Midpoint Oscillator) отображает движение цены без трендовой составляющей вокруг ее средней точки. Отображается в виде двух линий: линии движения цены и сигнальной линии. Осевой линией (MidPoint) является нулевой уровень осциллятора.
Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.CA
Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.