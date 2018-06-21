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Индикаторы

ASO - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор ASO (Average Sentiment Oscillator) отображает общий настрой рынка.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Range period - период расчета диапазона;
  • Smoothing period - период сглаживания осциллятора;
  • Method - метод сглаживания;
  • Mode - режим расчета:
    • Combined - комбинированный;
    • Intra-bar - внутрибаровый;
    • Group algorithm - групповой алгоритм.

Расчет:

Bulls = MA(BL, Smoothing period, Method)
Bears = MA(BR, Smoothing period, Method)

где:

Режим Combined:

BL = (IBL+GBL)/2
BR = (IBR+GBR)/2

Режим Intra-bar:

BL = IBL
BR = IBR

Режим Group Algorithm:

BL = GBL
BR = GBR
IBL = 50 * (Close - Low + High - Open)/(High - Low)
IBR = 50 * (High - Close + Open - Low)/(High - Low)
GBL = 50*(Close - GL + GH - GO)/(GH - GL)
GBR = 50*(GH - Close + GO - GL)/(GH - GL)
  • GO - Open в диапазоне Range period;
  • GL - минимальное значение High в диапазоне Range period;
  • GH - максимальное значение Low в диапазоне Range period.

Рис.1. Режим Combined

Рис.1. Режим Combined


Рис.2. Режим Intra-bar

Рис.2. Режим Intra-bar


Рис.2. Режим Group Algorithm

Рис.2. Режим Group Algorithm

CA CA

Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.

DMX DMX

Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.

SymbolX SymbolX

Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.

SymbolX_Candle SymbolX_Candle

Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Основан на индикаторе SymbolX, но используются четыре цены для расчета: OHLC вместо одной цены Close.