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ASO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ASO (Average Sentiment Oscillator) отображает общий настрой рынка.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Range period - период расчета диапазона;
- Smoothing period - период сглаживания осциллятора;
- Method - метод сглаживания;
- Mode - режим расчета:
- Combined - комбинированный;
- Intra-bar - внутрибаровый;
- Group algorithm - групповой алгоритм.
Расчет:
Bears = MA(BR, Smoothing period, Method)
где:
Режим Combined:
BR = (IBR+GBR)/2
Режим Intra-bar:
BR = IBR
Режим Group Algorithm:
BR = GBR
IBR = 50 * (High - Close + Open - Low)/(High - Low)
GBR = 50*(GH - Close + GO - GL)/(GH - GL)
- GO - Open в диапазоне Range period;
- GL - минимальное значение High в диапазоне Range period;
- GH - максимальное значение Low в диапазоне Range period.
Рис.1. Режим Combined
Рис.2. Режим Intra-bar
Рис.2. Режим Group Algorithm
Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.DMX
Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.
Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.SymbolX_Candle
Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Основан на индикаторе SymbolX, но используются четыре цены для расчета: OHLC вместо одной цены Close.