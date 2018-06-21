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SymbolX_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Основан на индикаторе SymbolX, но используются четыре цены для расчета: OHLC вместо одной цены Close.
Например:
- Индекс EUR рассчитывается как (EUR / USD) * USDX;
- Индекс CHF рассчитывается как USDX / (USD / CHF).
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Instrument - наименование инструмента, индекс которого нужно вычислить;
- Invert the graph - инвертировать график индикатора.
Следует учитывать, что для расчета индекса используются шесть валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF, и для верного отображения требуется подгрузить всю необходимую историю по этим символам. Для этого требуется некоторое время. Т.е., при первом запуске или переключении периода графика индикатор сначала подгружает исторические данные и лишь затем рассчитывает и отображает индекс заданной валюты.
Индикатор работает на графике любой валютной пары.
Рис.1. SymbolX_Candle индекс EUR
Рис.2. SymbolX_Candle индекс AUD
Рис.3. SymbolX_Candle индекс JPY
Рис.4. SymbolX_Candle индекс RUB
Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.ASO
Индикатор ASO (Average Sentiment Oscillator) отображает общий настрой рынка.
Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.Dollar Index Candles
Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.