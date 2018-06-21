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Индикаторы

SymbolX_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Основан на индикаторе SymbolX, но используются четыре цены для расчета: OHLC вместо одной цены Close.

Например:

  • Индекс EUR рассчитывается как (EUR / USD) * USDX;
  • Индекс CHF рассчитывается как USDX / (USD / CHF).

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Instrument - наименование инструмента, индекс которого нужно вычислить;
  • Invert the graph - инвертировать график индикатора.

Следует учитывать, что для расчета индекса используются шесть валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF, и для верного отображения требуется подгрузить всю необходимую историю по этим символам. Для этого требуется некоторое время. Т.е., при первом запуске или переключении периода графика индикатор сначала подгружает исторические данные и лишь затем рассчитывает и отображает индекс заданной валюты.

Индикатор работает на графике любой валютной пары.

Рис.1. SymbolX_Candle индекс EUR

Рис.1. SymbolX_Candle индекс EUR


Рис.2. SymbolX_Candle индекс AUD

Рис.2. SymbolX_Candle индекс AUD


Рис.3. SymbolX_Candle индекс JPY

Рис.3. SymbolX_Candle индекс JPY


Рис.4. SymbolX_Candle индекс RUB

Рис.4. SymbolX_Candle индекс RUB

SymbolX SymbolX

Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.

ASO ASO

Индикатор ASO (Average Sentiment Oscillator) отображает общий настрой рынка.

Dollar Index Dollar Index

Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.

Dollar Index Candles Dollar Index Candles

Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.