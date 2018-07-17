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ASO (平均情绪振荡器) 指标显示一般市场气氛。
它有四个可配置的参数:
- Range period - 范围计算周期;
- Smoothing period - 振荡器平滑周期;
- Method - 平滑方法;
- Mode - 计算模式:
- Combined - 组合模式;
- Intra-bar - 柱线内模式;
- Group algorithm - 算法集群模式。
计算:
Bulls = MA(BL, Smoothing period, Method) Bears = MA(BR, Smoothing period, Method)
其中:
组合模式:
BL = (IBL+GBL)/2 BR = (IBR+GBR)/2
柱线内模式:
BL = IBL BR = IBR
算法集群模式:
BL = GBL BR = GBR IBL = 50 * (Close - Low + High - Open)/(High - Low) IBR = 50 * (High - Close + Open - Low)/(High - Low) GBL = 50*(Close - GL + GH - GO)/(GH - GL) GBR = 50*(GH - Close + GO - GL)/(GH - GL)
- GO - 在 Range 周期内开盘价;
- GL -在 Range 周期内最高价的最小值;
- GH - 在 Range 周期内最低价的最大值
图例 1. 组合模式
图例 2. 柱线内模式
图例 2. 算法集群模式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21159
SymbolX_Candle
该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。SymbolX
该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。