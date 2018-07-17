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指标

ASO - MetaTrader 5脚本

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ASO (平均情绪振荡器) 指标显示一般市场气氛。

它有四个可配置的参数:

  • Range period - 范围计算周期;
  • Smoothing period - 振荡器平滑周期;
  • Method - 平滑方法;
  • Mode - 计算模式:
    • Combined - 组合模式;
    • Intra-bar - 柱线内模式;
    • Group algorithm - 算法集群模式。

计算:

Bulls = MA(BL, Smoothing period, Method)
Bears = MA(BR, Smoothing period, Method)

其中:

组合模式:

BL = (IBL+GBL)/2
BR = (IBR+GBR)/2

柱线内模式:

BL = IBL
BR = IBR

算法集群模式:

BL = GBL
BR = GBR
IBL = 50 * (Close - Low + High - Open)/(High - Low)
IBR = 50 * (High - Close + Open - Low)/(High - Low)
GBL = 50*(Close - GL + GH - GO)/(GH - GL)
GBR = 50*(GH - Close + GO - GL)/(GH - GL)
  • GO - 在 Range 周期内开盘价;
  • GL -在 Range 周期内最高价的最小值;
  • GH - 在 Range 周期内最低价的最大值

图例 1. 组合模式

图例 1. 组合模式


图例 2. 柱线内模式

图例 2. 柱线内模式


图例 2. 算法集群模式

图例 2. 算法集群模式

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21159

SymbolX_Candle SymbolX_Candle

该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。

SymbolX SymbolX

该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。

CA CA

CA (校正平均值) 指标，也称为优化移动平均线。 该指标的益处在于，时间序列的当前值必须超过当前阈值，该阈值取决于指标线跟随价格的波动率，避免趋势中的假信号。

DMX DMX

DMX (双极 DMI) 指标使用标准 ADX 指标进行计算。 然而，与此相比，它将数据显示为含有一条信号线的振荡器，且延迟更短。