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Индикаторы

SymbolX - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1531
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(12)
Опубликован:
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Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.

Например:

  • Индекс EUR рассчитывается как (EUR / USD) * USDX;
  • Индекс CHF рассчитывается как USDX / (USD / CHF).

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Instrument - наименование инструмента, индекс которого нужно вычислить.

Следует учитывать, что для расчета индекса используются шесть валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF, и для верного отображения требуется подгрузить всю необходимую историю по этим символам. Для этого требуется некоторое время. Т.е., при первом запуске или переключении периода графика индикатор сначала подгружает исторические данные и лишь затем рассчитывает и отображает индекс заданной валюты.

Индикатор работает на графике любой валютной пары.

Рис.1. Индекс EUR

Рис.1. Индекс EUR


Рис.2. Индекс RUB

Рис.2. Индекс RUB


Рис.3. Индекс SEK

Рис.3. Индекс SEK


Рис.4. Индекс USD

Рис.4. Индекс USD

ASO ASO

Индикатор ASO (Average Sentiment Oscillator) отображает общий настрой рынка.

CA CA

Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.

SymbolX_Candle SymbolX_Candle

Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Основан на индикаторе SymbolX, но используются четыре цены для расчета: OHLC вместо одной цены Close.

Dollar Index Dollar Index

Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.