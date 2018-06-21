Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.

Например:

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

Следует учитывать, что для расчета индекса используются шесть валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF, и для верного отображения требуется подгрузить всю необходимую историю по этим символам. Для этого требуется некоторое время. Т.е., при первом запуске или переключении периода графика индикатор сначала подгружает исторические данные и лишь затем рассчитывает и отображает индекс заданной валюты.

Индикатор работает на графике любой валютной пары.