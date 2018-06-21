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Индикаторы

CA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

CA = PrevCA + k * (MA-PrevCA)

где:

MA - MA(Applied price, Period, Method)

Если diff2 > Dev:

k = 1-Dev / diff2

иначе:

k = 0
Dev = StdDev*StdDev
StdDev - Standard deviation(Applied price,Period)
diff2 = diff * diff,
diff = PrevCA - MA

DMX DMX

Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.

GB GB

Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.

ASO ASO

Индикатор ASO (Average Sentiment Oscillator) отображает общий настрой рынка.

SymbolX SymbolX

Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.