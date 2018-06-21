Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.

Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.