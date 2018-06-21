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CA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
где:
Если diff2 > Dev:
иначе:
StdDev - Standard deviation(Applied price,Period)
diff2 = diff * diff,
diff = PrevCA - MA
Индикатор DMX (Bipolar DMI) рассчитывается по методике стандартного индикатора ADX, но по сравнению с ним отображает данные в виде осциллятора с сигнальной линией и имеет меньшую задержку.GB
Индикатор GB (Gaussian Bands) работает так же, как и стандартный индикатор Bollinger Bands, но в отличии от него имеет фильтрацию по методу Гаусса осевой линии и линий отклонений. Также имеет по две линии отклонений с обеих сторон от осевой линии.