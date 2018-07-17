分析蜡烛大小和阴影。 在 OnTradeTransaction 中能够截获开仓 (DEAL_ENTRY_IN) 和平仓 (DEAL_ENTRY_OUT)，以及由止损平仓 (DEAL_REASON_SL) 等事件。

该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。

该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。