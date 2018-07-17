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Ang_Zad_C_Hist_Candle - MetaTrader 5脚本
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基于 Ang_Zad_C_Hist 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。 增长的烛条以蓝色构建，而下跌的烛条则是用粉色的。 增长的烛条，若与之前的烛条相比，其收盘价增幅越高则越亮，而跌幅越大越暗淡。 下跌的烛条，若收盘价跌幅越大则粉色越亮，而涨幅越高则粉色越暗淡。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input double ki=4.000001; // 指标平滑比率 input int Shift=0; // 指标水平位移的柱线数
图例 1. Ang_Zad_C_Hist_Candle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21154
VR Atr pro Lite MT5
Atr 精简版指标计算平均价格运动蜡烛阴影 v1
分析蜡烛大小和阴影。 在 OnTradeTransaction 中能够截获开仓 (DEAL_ENTRY_IN) 和平仓 (DEAL_ENTRY_OUT)，以及由止损平仓 (DEAL_REASON_SL) 等事件。
SymbolX
该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。SymbolX_Candle
该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。