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VR Atr pro Lite MT5 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标计算价格运动潜力并为交易者显示价格强度衰退或走弱的位置。
这些信息可令您了解交易是否合理，以及货币是否足够强势以便继续前进，还可帮助您分辨在此价位放置止损和止盈是否合理。
轻量版还绘制蓝色矩形。 矩形的上框是价格强度的上边界; 如果抵达此价位，价格极有可能走弱。 对于多头持仓，最好将止盈放置在低于上边界的价位。 对于空头持仓, 您最好将止损放置在高于此边界的价位。
福利:
- 完整版在此 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5
- 易于安装
- 易于读取其指示
- 简单，对于新手和经验丰富的交易者均适用
- 可工作在任意时间帧
- 适用于任何金融产品，如外汇，差价合约，比特币，金属和加密货币
- 没有过分的，分散注意力的元素 - 指标准确地执行其任务并显示潜在的价格走势
这是轻量版，市场上有更多 VR Atr Pro 指标的演示版
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21149
蜡烛阴影 v1
分析蜡烛大小和阴影。 在 OnTradeTransaction 中能够截获开仓 (DEAL_ENTRY_IN) 和平仓 (DEAL_ENTRY_OUT)，以及由止损平仓 (DEAL_REASON_SL) 等事件。区域 MACD
MACD 指标 的非正统方法: EA 计算指标在零线上方和下方显示的区域。
Ang_Zad_C_Hist_Candle
基于 Ang_Zad_C_Hist 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。SymbolX
该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。