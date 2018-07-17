该指标计算价格运动潜力并为交易者显示价格强度衰退或走弱的位置。

这些信息可令您了解交易是否合理，以及货币是否足够强势以便继续前进，还可帮助您分辨在此价位放置止损和止盈是否合理。

轻量版还绘制蓝色矩形。 矩形的上框是价格强度的上边界; 如果抵达此价位，价格极有可能走弱。 对于多头持仓，最好将止盈放置在低于上边界的价位。 对于空头持仓, 您最好将止损放置在高于此边界的价位。





福利:

完整版在此 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5

易于安装

易于读取其指示

简单，对于新手和经验丰富的交易者均适用

可工作在任意时间帧

适用于任何金融产品，如外汇，差价合约，比特币，金属和加密货币

没有过分的，分散注意力的元素 - 指标准确地执行其任务并显示潜在的价格走势

这是轻量版，市场上有更多 VR Atr Pro 指标的演示版