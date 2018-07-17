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EA

蜡烛阴影 v1 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: Vlad

MQL5 代码开发者barabashkakvn

EA 在 "The position can be opened within N minutes" 分钟内等待烛条大小变得高于或等于 "Candle size minimum"。 与此同时，也可以考虑 "Length opposite shadow max" (下影线可认为是开空头仓位，而上影线可认为是开多头仓位)。

蜡烛阴影 v1 卖出

规则也适用于此: 在当前柱线上只能开一笔仓位。 如果最后一笔持仓由止损平仓 (在 OnTradeTransaction 中截获 DEAL_ENTRY_OUT 且其属性为 DEAL_REASON_SL) 并伴随亏损，那么下一笔仓位将以 "Factor of reduction of lot at SL" 的最小手数倍数开仓。

还有两个与仓位相关的有趣参数: "Position lives N bars" - 以柱线数为单位设置的持仓生存期，之后会强制平仓，"Close the profitable position on bar N" - 如果持仓已盈利，则在 N 根柱线之后平仓。

哦，我差点忘了提及，只能在 "Start hour" 和 "End hour" 限定的时间间隔内开仓，且开仓规模的管理如下:

  • 固定开仓交易量 (参数 "Lots">0, 且 "Risk"==0)
  • 动态开仓交易量 (参数 "Lots"==0, 且 "Risk">0)

甚或，您还可以禁用止损和止盈级别和尾随。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21147

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