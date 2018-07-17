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蜡烛阴影 v1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Vlad。
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
EA 在 "The position can be opened within N minutes" 分钟内等待烛条大小变得高于或等于 "Candle size minimum"。 与此同时，也可以考虑 "Length opposite shadow max" (下影线可认为是开空头仓位，而上影线可认为是开多头仓位)。
规则也适用于此: 在当前柱线上只能开一笔仓位。 如果最后一笔持仓由止损平仓 (在 OnTradeTransaction 中截获 DEAL_ENTRY_OUT 且其属性为 DEAL_REASON_SL) 并伴随亏损，那么下一笔仓位将以 "Factor of reduction of lot at SL" 的最小手数倍数开仓。
还有两个与仓位相关的有趣参数: "Position lives N bars" - 以柱线数为单位设置的持仓生存期，之后会强制平仓，"Close the profitable position on bar N" - 如果持仓已盈利，则在 N 根柱线之后平仓。
哦，我差点忘了提及，只能在 "Start hour" 和 "End hour" 限定的时间间隔内开仓，且开仓规模的管理如下:
- 固定开仓交易量 (参数 "Lots">0, 且 "Risk"==0)
- 动态开仓交易量 (参数 "Lots"==0, 且 "Risk">0)
甚或，您还可以禁用止损和止盈级别和尾随。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21147
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一套基于斐波那契线 (OBJ_FIBO) 对象和阻力与支撑指标的交易系统
Atr 精简版指标计算平均价格运动Ang_Zad_C_Hist_Candle
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