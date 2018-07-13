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AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
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AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud 指标，其输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧
若要指标运行，指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21146
XPeriodCandle_main_HTF
XPeriodCandle_main 指标，其输入参数中有时间帧选项。Exp_XPeriodCandle_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_XPeriodCandle_X2 基于两个指标的信号: XPeriodCandle 和 XPeriodCandle_HTF。
Ang_Zad_C
含主线和信号线的趋势跟踪指标，绘制为彩色云。Ang_Zad_C_Hist
直方图柱线基于 Ang_Zad_C 指标主线和信号线之间的差值，以价格图表的点数为单位。