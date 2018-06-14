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Индикаторы

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1272
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Скользящая средняя AbsolutelyNoLagLwma_Digit с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлена сама скользящая средняя.

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud

NMA NMA

Скользящая средняя Navel MA.

RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes

Индикатор RSI Candles с добавленной функцией предварительной фильтрации (сглаживания) цены (фактически, мы получаем RSI от скользящей средней).

ID_Close_Rectangle ID_Close_Rectangle

Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников.

Vortex Vortex

Трендовый индикатор Vortex.