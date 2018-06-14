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AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя AbsolutelyNoLagLwma_Digit с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлена сама скользящая средняя.
Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud
NMA
Скользящая средняя Navel MA.RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes
Индикатор RSI Candles с добавленной функцией предварительной фильтрации (сглаживания) цены (фактически, мы получаем RSI от скользящей средней).
ID_Close_Rectangle
Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников.Vortex
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