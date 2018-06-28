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Индикаторы

XPeriodCandle_main - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор XPeriodCandle в основном окне графика.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandle_main на свечном графике

Рис.1. Индикатор XPeriodCandle_main на свечном графике


Рис.2. Индикатор XPeriodCandle_main на барном графике

Рис.2. Индикатор XPeriodCandle_main на барном графике

XPeriodCandleRange XPeriodCandleRange

Индикатор, отрисовывающий размеры свечек XPeriodCandle в пунктах.

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков.

Exp_XPeriodCandle Exp_XPeriodCandle

Торговая система на сигналах индикатора XPeriodCandle.

Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора CaudateXPeriodCandle с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.