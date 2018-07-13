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Exp_XPeriodCandle_X2 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
趋势跟踪交易系统 Exp_XPeriodCandle_X2 基于两个 XPeriodCandle 指标的信号。 第一个指标依据指标最后一根烛条的颜色判断慢速趋势的方向。 当烛条颜色变化时，第二个指标判断开启交易的时刻。 如果满足两个条件，则在柱线收盘时形成信号:
- 快速和慢速趋势匹配的信号;
- 快速趋势的方向已经改变。
智能交易系统的输入参数
//+-------------------------------------------------+ //| EA 指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ sinput string Trade="交易管理"; //+============== 交易管理 ==============+ input double MM=0.1; //成交所占存款份额 input MarginMode MMMode=LOT; //判定手数的方法 input uint StopLoss_=1000; //止损点数 input uint TakeProfit_=2000; //止盈点数 sinput string MustTrade="交易许可"; //+============== 交易许可 ==============+ input int Deviation_=10; //最大价格偏离点数 input bool BuyPosOpen=true; //允许多头入场 input bool SellPosOpen=true; //允许空头入场 //+-------------------------------------------------+ //| 过滤指标输入参数 | //+-------------------------------------------------+ sinput string Filter="慢速趋势参数"; //+============== 趋势参数 ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //趋势图表 1 的周期 input uint Cperiod=5; // 计算烛条的周期 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // 均化方法 input int MA_Length=3; // 平滑深度 input int MA_Phase=100; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期 input uint SignalBar=1; // 接收入场信号的柱线编号 input bool BuyPosClose=true; // 允许遵照趋势平多头持仓 input bool SellPosClose=true; // 允许遵照趋势平空头持仓 //+-------------------------------------------------+ //| 入场指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ sinput string Input="入场参数"; //+=============== 入场参数 ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //入场图表 2 的周期 input uint Cperiod_=5; // 计算烛条的周期 input Smooth_Method MA_SMethod_=MODE_JJMA; // 均化方法 input int MA_Length_=3; // 平滑深度 input int MA_Phase_=100; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期 input uint SignalBar_=1; // 接收入场信号的柱线编号 input bool BuyPosClose_=false; // 允许遵照信号平多头持仓 input bool SellPosClose_=false; // 允许遵照信号平空头持仓 //+-------------------------------------------------+
输入参数代码中带有文本的字符串参数仅出于智能系统的输入参数窗口更直观。
EA 中的 XPeriodCandle_HTF 指标仅用于在策略测试器中更方便地显示趋势; 它们在任何其它模式里都不会工作。
为令生成的 EA 正常运行，XPeriodCandle.ex5 和 XPeriodCandle_HTF.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。
智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。
2016 全年 XAUUSD 的测试结果，D1 为慢速趋势，依据 H1 上的快速趋势入场:
图例 1. 图表上的成交示例
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21144
XPeriodCandle_main
在主图表中 XPeriodCandle 指标XPeriodCandleRange_HTF
XPeriodCandleRange 指标，输入参数中有时间帧选项
XPeriodCandle_main_HTF
XPeriodCandle_main 指标，其输入参数中有时间帧选项。AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud 指标，其输入参数中有时间帧选项。