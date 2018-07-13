趋势跟踪交易系统 Exp_XPeriodCandle_X2 基于两个 XPeriodCandle 指标的信号。 第一个指标依据指标最后一根烛条的颜色判断慢速趋势的方向。 当烛条颜色变化时，第二个指标判断开启交易的时刻。 如果满足两个条件，则在柱线收盘时形成信号:

快速和慢速趋势匹配的信号; 快速趋势的方向已经改变。





智能交易系统的输入参数

sinput string Trade= "交易管理" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; sinput string MustTrade= "交易许可" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; sinput string Filter= "慢速趋势参数" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Cperiod= 5 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; input int MA_Length= 3 ; input int MA_Phase= 100 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; sinput string Input= "入场参数" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint Cperiod_= 5 ; input Smooth_Method MA_SMethod_=MODE_JJMA; input int MA_Length_= 3 ; input int MA_Phase_= 100 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

输入参数代码中带有文本的字符串参数仅出于智能系统的输入参数窗口更直观。

EA 中的 XPeriodCandle_HTF 指标仅用于在策略测试器中更方便地显示趋势; 它们在任何其它模式里都不会工作。

为令生成的 EA 正常运行，XPeriodCandle.ex5 和 XPeriodCandle_HTF.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

2016 全年 XAUUSD 的测试结果，D1 为慢速趋势，依据 H1 上的快速趋势入场:

图例 1. 图表上的成交示例





图例 2. 测试结果图表