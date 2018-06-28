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Индикаторы

XPeriodCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1218
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XPeriodCandle.mq5 (16.76 KB) просмотр
XPeriodCandle_HTF.mq5 (19.48 KB) просмотр
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Индикатор XPeriodCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XPeriodCandle.ex5.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandle_HTF

Рис.1. Индикатор XPeriodCandle_HTF

Test_values_print Test_values_print

Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.

CI CI

Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.

CaudateCandle_HTF CaudateCandle_HTF

Индикатор CaudateCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Pivotal Points Pivotal Points

Опорные точки, в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.