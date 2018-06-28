Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.

Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.