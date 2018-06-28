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XPeriodCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XPeriodCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XPeriodCandle.ex5.
Рис.1. Индикатор XPeriodCandle_HTF
Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.CI
Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.
Индикатор CaudateCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPivotal Points
Опорные точки, в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.