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XPeriodCandleRange - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XPeriodCandleRange.mq5 (18.96 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。

烛条实体随趋势而增加的烛条以明亮的颜色绘制。 烛条实体随趋势而减少的烛条以暗淡的颜色绘制。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. 指标 XPeriodCandleRange

图例 1. 指标 XPeriodCandleRange

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21140

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit 指标，输入参数中有时间帧选项

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

三个布林带通道基于一条 AbsolutelyNoLagLwma 均线，绘制为彩色云，最后一个数值显示为价格标签，并可将布林带等级舍入到所需的位数。

XPeriodCandleRange_HTF XPeriodCandleRange_HTF

XPeriodCandleRange 指标，输入参数中有时间帧选项

XPeriodCandle_main XPeriodCandle_main

在主图表中 XPeriodCandle 指标