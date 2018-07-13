一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。

烛条实体随趋势而增加的烛条以明亮的颜色绘制。 烛条实体随趋势而减少的烛条以暗淡的颜色绘制。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. 指标 XPeriodCandleRange