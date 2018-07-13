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AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit - MetaTrader 5脚本
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三个布林带通道基于一条 AbsolutelyNoLagLwma 均线，绘制为彩色云，最后一个数值显示为价格标签，并可将布林带等级舍入到所需的位数。 要舍入的位数由指标的输入变量 Digit 定义
input uint Digit=2; //舍入位数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。
图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit
图例 2. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21138
CaudateXPeriodCandleRange_HTF
PCaudateXPeriodCandleRange 指标，其输入参数中有时间帧选项。XPeriodCandle_HTF
XPeriodCandle 指标，其输入参数中有时间帧选项。
AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit 指标，输入参数中有时间帧选项XPeriodCandleRange
一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。