三个布林带通道基于一条 AbsolutelyNoLagLwma 均线，绘制为彩色云，最后一个数值显示为价格标签，并可将布林带等级舍入到所需的位数。 要舍入的位数由指标的输入变量 Digit 定义

input uint Digit= 2 ;

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit





图例 2. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit