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Repulse - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Repulse измеряет и отражает давление "быков" или "медведей", связанное с каждой свечой, в виде кривой.
В индикаторе один параметр: период отскока. Для расчета используются все 4 цены свечи, и поэтому тип цены для расчета индикатора изменить нельзя. Рекомендованный способ использования прост:
- пересечение нулевой линии вверх трактуется как сигнал на покупку;
- пересечение нулевой линии вниз трактуется как сигнал на продажу.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21132
Индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.RSI with RSI
Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.
Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.Repulse Multi Timeframe
Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.