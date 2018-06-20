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Индикаторы

Repulse - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1986
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор Repulse измеряет и отражает давление "быков" или "медведей", связанное с каждой свечой, в виде кривой. 

В индикаторе один параметр: период отскока. Для расчета используются все 4 цены свечи, и поэтому тип цены для расчета индикатора изменить нельзя. Рекомендованный способ использования прост:

  • пересечение нулевой линии вверх трактуется как сигнал на покупку;
  • пересечение нулевой линии вниз трактуется как сигнал на продажу.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21132

Log Sigmoidal Normalized T3 Log Sigmoidal Normalized T3

Индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.

RSI with RSI RSI with RSI

Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.

Log Sigmoidal Normalized Jurik MA Log Sigmoidal Normalized Jurik MA

Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.

Repulse Multi Timeframe Repulse Multi Timeframe

Индикатор Repulse в мультитаймфреймовом исполнении измеряет и отражает "бычье" или "медвежье" давление на каждой свече в виде кривой.