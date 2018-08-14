Repulse 多时间帧指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。

此版本是独立的多时间帧版本 (其工作需要 Repulse 指标)。

支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，它有 3 个"特殊" 时间帧:

下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。

第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。

第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。