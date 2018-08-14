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Repulse 多时间帧指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。
此版本是独立的多时间帧版本 (其工作需要 Repulse 指标)。
支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，它有 3 个"特殊" 时间帧:
- 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
- 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
- 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。
如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21134
对数希格玛常规化 Jurik 均线
在此指标中，Jurik 均线是 Sigmoidal(Softmax) 归一化 - 做成振荡器，范围为 0 到 1，如果使用双曲线归一化，则范围从 -1 到 +1。Repulse
Repulse 指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。
Hikkake 形态 (内嵌日级假突破)
Hikkake 形态 (内嵌日级假突破) 指标是基于虚假突破的交易策略。 将 Dan Chesler 于 2004 年 4 月发表在活跃交易者杂志 "Hikkake 形态的交易假动作" 的文章转换为 MQL5 代码，。ATR 数值指标
一款用点值或点数显示 ATR (平均真实范围) 数值的指标，其中包含设置倍数的选项。