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Log Sigmoidal Normalized T3 - индикатор для MetaTrader 5
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Одно из обычных "развлечений" трейдера состоит в попытках определить достижение экстремума с помощью различных фильтров или скользящих средних.
Перед вами индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21126
Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.Reverse_Engineering_RSI
Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.
Индикатор Repulse измеряет и отражает давление "быков" или "медведей", связанное с каждой свечой, в виде кривой.Log Sigmoidal Normalized Jurik MA
Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.