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Индикаторы

Log Sigmoidal Normalized T3 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Одно из обычных "развлечений" трейдера состоит в попытках определить достижение экстремума с помощью различных фильтров или скользящих средних.

Перед вами индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21126

RSI with RSI RSI with RSI

Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.

Reverse_Engineering_RSI Reverse_Engineering_RSI

Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.

Repulse Repulse

Индикатор Repulse измеряет и отражает давление "быков" или "медведей", связанное с каждой свечой, в виде кривой.

Log Sigmoidal Normalized Jurik MA Log Sigmoidal Normalized Jurik MA

Индикатор Jurik MA, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор выполнен в форме осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.