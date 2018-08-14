Repulse 指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。

在此指标中，T3 为 Sigmoidal(Softmax) 常规化 - 作为振荡器，范围在 0 到 1 范围，如果使用双曲线常规化，则范围在 -1 到 +1 范围。