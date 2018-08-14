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在此指标中，Jurik 均线是 Sigmoidal(Softmax) 归一化 - 做成振荡器，范围为 0 到 1，如果使用双曲线归一化，则范围从 -1 到 +1。 这样它可有助于评估是否达到极点 (向上或向下)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21133
Repulse
Repulse 指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。对数希格玛常规化 T3
在此指标中，T3 为 Sigmoidal(Softmax) 常规化 - 作为振荡器，范围在 0 到 1 范围，如果使用双曲线常规化，则范围在 -1 到 +1 范围。
Repulse 多时间帧
Repulse 多时间帧指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。Hikkake 形态 (内嵌日级假突破)
Hikkake 形态 (内嵌日级假突破) 指标是基于虚假突破的交易策略。 将 Dan Chesler 于 2004 年 4 月发表在活跃交易者杂志 "Hikkake 形态的交易假动作" 的文章转换为 MQL5 代码，。