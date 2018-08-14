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Repulse - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Repulse 指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。

只有一个参数: repulse period。 指标在内部计算所有 4 个价格，这就是为什么在计算中无法改变价格类型的原因。 推荐用法很简单:

  • 上穿零线可以视为买入信号。
  • 下穿零线可以视为卖出信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21132

对数希格玛常规化 T3 对数希格玛常规化 T3

在此指标中，T3 为 Sigmoidal(Softmax) 常规化 - 作为振荡器，范围在 0 到 1 范围，如果使用双曲线常规化，则范围在 -1 到 +1 范围。

RSI 的 RSI RSI 的 RSI

五周和 17 周 RSI 值用于入场和离场，而 17 周 RSI 则在趋势方向回撤时作为入场过滤器。

对数希格玛常规化 Jurik 均线 对数希格玛常规化 Jurik 均线

在此指标中，Jurik 均线是 Sigmoidal(Softmax) 归一化 - 做成振荡器，范围为 0 到 1，如果使用双曲线归一化，则范围从 -1 到 +1。

Repulse 多时间帧 Repulse 多时间帧

Repulse 多时间帧指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。