请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Repulse 指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。
只有一个参数: repulse period。 指标在内部计算所有 4 个价格，这就是为什么在计算中无法改变价格类型的原因。 推荐用法很简单:
- 上穿零线可以视为买入信号。
- 下穿零线可以视为卖出信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21132
对数希格玛常规化 T3
在此指标中，T3 为 Sigmoidal(Softmax) 常规化 - 作为振荡器，范围在 0 到 1 范围，如果使用双曲线常规化，则范围在 -1 到 +1 范围。RSI 的 RSI
五周和 17 周 RSI 值用于入场和离场，而 17 周 RSI 则在趋势方向回撤时作为入场过滤器。
对数希格玛常规化 Jurik 均线
在此指标中，Jurik 均线是 Sigmoidal(Softmax) 归一化 - 做成振荡器，范围为 0 到 1，如果使用双曲线归一化，则范围从 -1 到 +1。Repulse 多时间帧
Repulse 多时间帧指标衡量与每根价格烛条相关的多头或空头压力，并以曲线的形式显示。