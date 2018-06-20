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Индикаторы

RSI with RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(25)
Опубликован:
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В своей статье Combining Rsi With Rsi, Петер Коннер описывает использование двух разнопериодных RSI для трейдинга по отскокам, а также для открытия долгосрочных позиций.  Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке. 

Эта версия индикатора дает вам возможность использовать комбинацию любых периодов на любом таймфрейме. Но имейте в виду, что оригинальный индикатор был разработан для недельного таймфрейма.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21125

Reverse_Engineering_RSI Reverse_Engineering_RSI

Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.

ZLS ZLS

Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.

Log Sigmoidal Normalized T3 Log Sigmoidal Normalized T3

Индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.

Repulse Repulse

Индикатор Repulse измеряет и отражает давление "быков" или "медведей", связанное с каждой свечой, в виде кривой.