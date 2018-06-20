В своей статье Combining Rsi With Rsi, Петер Коннер описывает использование двух разнопериодных RSI для трейдинга по отскокам, а также для открытия долгосрочных позиций. Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.



Эта версия индикатора дает вам возможность использовать комбинацию любых периодов на любом таймфрейме. Но имейте в виду, что оригинальный индикатор был разработан для недельного таймфрейма.

