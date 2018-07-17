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区域 MACD - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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MACD 指标 的非正统方法: EA 计算指标在零线上方和下方显示的区域。

根据参数 "Reverse signal"，相应开多头仓位或空头仓位。

输入:

  • Stop Loss (in pips) - 止损值
  • Take Profit (in pips) - 止盈值
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅
  • Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 手工设置的手数
  • Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 动态计算手数
  • Number of bars to search for the area of the indicators - 计算指标区域的柱线数量
  • Reverse signal - 反转信号

//--- MACD 参数

  • period for Fast average calculation - 快速均线周期
  • period for Slow average calculation - 慢速均线周期
  • period for their difference averaging - 快慢均线差值周期
  • type of price -- 价格类型

手数计算方法影响: 手数是固定的还是动态的

Area MACD Lot

图例 1. 固定手数

Area MACD Risk

图例 2. 动态手数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21124

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