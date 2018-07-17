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MACD 指标 的非正统方法: EA 计算指标在零线上方和下方显示的区域。
根据参数 "Reverse signal"，相应开多头仓位或空头仓位。
输入:
- Stop Loss (in pips) - 止损值
- Take Profit (in pips) - 止盈值
- Trailing Stop (in pips) - 尾随
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅
- Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 手工设置的手数
- Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 动态计算手数
- Number of bars to search for the area of the indicators - 计算指标区域的柱线数量
- Reverse signal - 反转信号
//--- MACD 参数
- period for Fast average calculation - 快速均线周期
- period for Slow average calculation - 慢速均线周期
- period for their difference averaging - 快慢均线差值周期
- type of price -- 价格类型
手数计算方法影响: 手数是固定的还是动态的
图例 1. 固定手数
图例 2. 动态手数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21124
Hangseng Trader
一套基于斐波那契线 (OBJ_FIBO) 对象和阻力与支撑指标的交易系统Ang_Zad_C_Hist
直方图柱线基于 Ang_Zad_C 指标主线和信号线之间的差值，以价格图表的点数为单位。
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